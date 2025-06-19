Виктория Боня о восхождении на Эверест за 20 млн рублей: «Многим удобнее думать, что меня занесли. Так спокойнее живется. Это ограниченность мышления»

Виктория Боня рассказала о том, как взошла на Эверест за 20 млн рублей.

– Восхождение было с командой Нимса Пурджи. У него, по-моему, самое дорогое агентство. А у тебя был VIP-тариф, цена – 20 млн рублей. Это чисто восхождение, а полная сумма с перелетом и экипировкой даже на Манаслу-2022 у тебя вышла в 50 тысяч евро.

Знаю людей, которые восприняли эти вводные так: шерпы затащили ее на руках, налили на Эвересте шампанского, сфоткали и спустили вниз.

– Можно взять VIP-восхождение до базового лагеря и посмотреть, что это такое. Это 50 км пешком с набором высоты 2 км. Идти 5-6 дней. И там будет абсолютно все понятно.

– VIP – что туда входит?

– Вертолет. Палатка больше, чем у остальных. В ней стол, хороший матрас с подогревом. Другая кухня, столовая – не тот желтый ангарчик, где все едят. И ты там можешь проводить время, если надо – делать звонки, работать. Там тихо, спокойно, никто не заходит, кроме VIP.

Еще можешь выбрать себе шерпу, в том числе высшей категории. У остальных такой возможности нет, кого дадут – с тем и пойдешь. А для меня важно быть энергетически на одной волне с человеком. И чтобы не храпел, ха-ха.

– Вертолет – что ты имела в виду?

– Ротация. Вот дошел до третьего лагеря, потом снова спускаешься. И у тебя официальные три дня отдыха. Так вот можно сбросить высоту – нормально помыться, отдохнуть, подышать кислородом и поспать, потому что в базовом лагере сна толком нет. Многие для этого пользуются вертолетом и без VIP, просто доплачивают за него на месте. Так делали и при мне. Гора холодная. И это реально спасает. Некоторым – жизни. Шерпа, каким крутым бы ни был, тебе свои ноги не даст.

– Давай проясним: занести человека сильному шерпе реально?

– На такой высоте – невозможно. Если бы вдруг кто смог – 100% такое бы засняли. Там же столько людей. Ну, бред.

Но некоторые начали рассказывать именно такие теории, делать обзоры и доводить все вообще до абсурда. Люди, которые никогда не были на Эвересте, рассуждали будто эксперты, взошла ли я или нет.

– Видел еще такое: заплатили бы за меня 20 млн, я бы завтра был у вершины.

– Можно же не за 20, а просто сходить до базового лагеря. Вот 5300 м – это не 8848. Пожалуйста, туда совсем недорого. И на второй-третий день ты почувствуешь своими ногами и телом эти головные боли, одышку и все остальное. Или на Эльбрус сходите. Просто сразу по-другому рассуждать начнете.

– Понимаешь, почему к тебе такое недоверие?

– Да это даже не про меня. Уверена, если бы сегодня Иисус спустился на землю, его бы снова распяли. Люди бы не поверили!

Вот ты показываешь видео, что на Эвересте, вокруг альпинисты. А тебе: «Нет, ты не была». Это говорит о том, что человек видит жизнь через призму недоверия, сомнения. Некоторые воспринимают этот мир именно через невозможность. И когда кто-то делает что-то, что не помещается в их картину, им проще не верить.

Удобнее думать, что меня занесли. Так спокойнее живется. Это ограниченность мышления многих людей, а не потому что я какая-то не такая, – рассказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня – интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе