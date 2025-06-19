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Виктория Боня: «Меня очень раздражала Анна Курникова. Думала: фу, какая противная. Но потом поняла, что просто завидую»

Виктория Боня призналась, что ее раздражала теннисистка Анна Курникова.

– Я ненавидела успешных красивых девушек. Меня очень раздражала Анна Курникова. Она везде сияла, а я думала: фу, какая противная. Но в какой-то момент задумалась: а что именно мне в ней не нравится? И к своему ужасу поняла, что просто завидую. Она красивая, успешная. Когда нашла силы признаться себе в этом, она перестала меня бесить. Наоборот – стала вдохновлять.

– Мне кажется, ты еще заложница своего образа. Боня – это «Дом-2», скандалы. И многие по инерции начинают воспринимать любое твое действие, включая достижения, негативно.

– Хорошо, но если мы посмотрим «Дом-2», я там всегда была человеком, который не орал и не ругался. Мне книгами писали эсэмэски, по 2-3 страницы. Люди удивлялись: «Вика, откуда в тебе столько этой выдержки?» «Дом-2» не показатель того, какой ты.

– А что показатель?

– Прямая речь. Я вот слышала много негатива и гадостей про Ким Кардашьян. Стало интересно, открыла ее интервью. И просто обалдела. Она так развита интеллектуально, ее речь прекрасно поставлена, Ким стала изучать законы и вести адвокатскую практику. Вытаскивает из тюрьмы людей, которые сидели по 20 лет ни за что. Вау! Плюс она красотка, у нее семья, миллиардный бизнес. Слушала и думала: какая же крутая!
А если бы я за истину воспринимала чужие разговоры, жила тем, что кто-то пережевал, выплюнул и меня этим накормил – это была бы жизнь не лучшего качества.

Поэтому, если хотите сделать вывод о человеке, пообщайтесь. Нет такой возможности, посмотрите интервью. Я же понимаю, что моя фамилия продается как горячие пирожки. Напиши «Виктория Боня», вырви из контекста слова и заверни в другой фантик – вот тебе море кликов. А потом через эти заголовки создается определенный имидж, у людей складывается образ. И далеко не все в этом пытаются разобраться.

Был такой футуролог и гений Жак Фреско. Простыми словами – Леонардо да Винчи нашего времени. Умер, кстати, не так давно, в 101 год. В детстве он попал в кружок инженеров, там было задание: изобрести вертолет. Он придумал такой, какого еще не было. А у всех получился классический. Так над ним начали смеяться, тыкать пальцем.

Он ушел, потому что понял: здесь делать нечего. Потому что там не было диалога. Был человек с большим мышлением и люди с ограниченным.

– Виктория Боня – это Жак Фреско?

– Нет-нет. 

Но если фамилия столько лет на слуху, можно задаться вопросом: а почему? И не лепить клише, а хотя бы посмотреть интервью. Откройте последние – Светлане Бондарчук, Лауре Джугелия. С Косенко было большое. Увидите меня с абсолютно другого ракурса. И не потому что я изменилась, а потому что вы услышите, как я размышляю и какой я человек.

– Ну ты же понимаешь, что многим либо лень это делать, либо нет времени? Проще жить с образом, который давно сформировался.

– Почему мы должны думать об этих людях? 

– Их большинство.  

– Для меня это люди-покемоны, которые только кушают, какают и спят. Это пустые оболочки, не люди.

Давайте лучше говорить о личностях. Таких как Нимс, как Алекс Абрамов (президент «Клуба 7 вершин», 13 раз был на Эвересте – Спортс’‘). Их тоже много. Хотя спящих, может, и большинство. 

Но если кого-то задело, что я сказала, значит, он таким и является. Эти люди когда-то распяли Христа. Такие же спящие, ни во что не верящие и живущие в своей коробочке. 

Самое интересное, что мир-то вообще никак не изменился. Когда начался конфликт на Украине, мне звонили мужские голоса с украинских номеров и желали, чтобы я сдохла и моя дочь тоже. И я понимала, что если бы нас вытащили на площадь и сказали, что мы те самые враги – нас бы разорвали, не задумываясь. Люди не изменились! Так же готовы сделать что-то ужасное под соусом хорошего. 

И потом удивляются, почему в жизни все настолько плохо и почему они несчастны. Я сама была такой же. А в какой-то момент поняла, что это мышление раба, который вот так и проживает свою жизнь, – сказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня – интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoАнна Курникова
Виктория Боня
Ким Кардашьян
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