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Виктория Боня: «Cегодня пришло время понять, что женщина – не слабый пол. Есть мужчины гораздо слабее женщин»

Виктория Боня не понимает хейта к девушкам-альпинисткам.

Алина Пекова и Николь Ковальчук – первые люди из России, кто зашел на 14 восьмитысячников. У тебя – Эверест. Но ко всем много хейта. Почему?

– А к Пековой-то какие вопросы?

– Горный турист, использовала кислород, не тропила и не вешала перила и так далее.

– Так, давайте сразу скажу для тех, кто не знает: ни один клиент не провешивает себе веревки. Только если ты идешь соло и на горе никого. А в экспедициях всегда есть команды, которые все делают до.  

Если ты идешь без кислорода, то должен заранее заявить об этом. Но таких – единицы в мире. А так несешь свой баллон сам, это еще 3-5 кг. Суммарно у тебя вообще 10. И их тащишь ты. Не шерпа!

 – Многие не могут принять, что у нас еще с советских времен огромные традиции спортивного альпинизма, был легендарный Букреев, а 14/14 сделали только две симпатичные девушки. Да еще ты Эверестом добила.

– Я, кстати, не собираюсь покорять 14 вершин. Но про отношение к женщинам история у меня есть.

Два года назад мы были на Охос-дель-Саладо – самый высокий вулкан в мире, он в Чили. И там был Сергей Богомолов. Легенда нашего альпинизма, «Снежный барс», у него 13 восьмитысячников. Мог стать первым, кто закроет 14 из 14 и после Охоса как раз собирался на К2 (другое название – Чогори, вторая вершина планеты, 8614 м – Спортс’‘).

Так вот, мне перед экспедицией сказали купить ботинки-шеститысячники. Но Охос – под 7000 м. И там было очень холодно. Я жутко отморозила пальцы на ногах. Стало просто опасно. А я не хотела оставить пальцы на каком-то Охосе, он мне вообще никуда не упал. Развернулась. Ноги были дороже. 

Так вот, Богомолов, узнав, что я собираюсь на Манаслу, бросил: да никуда она не взойдет!

Там еще была девочка из Израиля, которая уже восходила на Эверест. Она объяснила, что всегда ходит в восьмитысячниках. Даже на 7000 м. Непонятно, почему мне сказали про отдельные ботинки. В итоге это сильно повлияло.

– Богомолов на К2, получается, не зашел?

– Да, не получилось с пятой попытки. Сказал, что проиграл К2 0:5. И больше пытаться не будет. Ему 74 года.

Не знаю, почему такое отношение к Алине, к Николь. Что за фигня? Начнем с того, что у женщин изначально другой болевой порог – мы рожаем. И мне кажется, сегодня пришло время понять, что женщина – не слабый пол. Есть мужчины гораздо слабее женщин. Не физически, а эмоционально, в умении терпеть. Но многим проще верить в фальсификации, чем признать это, – рассказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня – интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Альпинизм
Виктория Боня
Алина Пекова
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