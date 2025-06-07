Сегодня день рождения Анны Курниковой
Экс-первой ракетке мира в паре исполнилось 44 года.
Курникова – двукратная чемпионка парного Australian Open (1999, 2002) и парного итогового турнира (1999, 2000).
В одиночке Курникова поднималась на восьмую строчку рейтинга и доходила до второй недели каждого «Большого шлема». Она полуфиналистка «Уимблдона»-1997 и четвертьфиналистка Australian Open-2001.
За карьеру Курникова выиграла 16 парных титулов и ни одного одиночного.
У Курниковой и Энрике Иглесиаса трое детей: семилетние близнецы Николас и Люси, а также пятилетняя дочь Мэри.
Курникова вполне может быть лучшей спортсменкой России. Она главная звезда 90-х – и играть тоже умела
То, что Курникова не умела играть, – миф. Она побеждала Сафина и брала «Шлемы», а подвели ее подача, мама и травмы
Курникова после тенниса пропала: скрывала беременности, почти не снимается и даже не ходит на концерты мужа