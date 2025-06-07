Сегодня день рождения Анны Курниковой.

Экс-первой ракетке мира в паре исполнилось 44 года.

Курникова – двукратная чемпионка парного Australian Open (1999, 2002) и парного итогового турнира (1999, 2000).

В одиночке Курникова поднималась на восьмую строчку рейтинга и доходила до второй недели каждого «Большого шлема». Она полуфиналистка «Уимблдона »-1997 и четвертьфиналистка Australian Open -2001.

За карьеру Курникова выиграла 16 парных титулов и ни одного одиночного.

У Курниковой и Энрике Иглесиаса трое детей: семилетние близнецы Николас и Люси, а также пятилетняя дочь Мэри.

Курникова вполне может быть лучшей спортсменкой России. Она главная звезда 90-х – и играть тоже умела

То, что Курникова не умела играть, – миф. Она побеждала Сафина и брала «Шлемы», а подвели ее подача, мама и травмы

Курникова после тенниса пропала: скрывала беременности, почти не снимается и даже не ходит на концерты мужа