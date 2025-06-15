Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла в Таиланде.

Как сообщила в соцсетях ее коллега Наталья Маркеленкова, 40-летняя Родина попала в отбойное течение во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете.

«ЧП случилось 11 июня, 12 июня врачи констатировали смерть. Тело будет доставлено в аэропорт Шереметьево начиная с середины следующей недели. Это не так все просто, поэтому у меня нет точной информации. Похоронить Юлю планируют в Туле по решению ее супруга, который также находился на пляже в тот трагический момент.

Никаких финансовых проблем с доставкой тела в Россию нет, в этом вопросе все получилось решить за счет страховки. Я объявила сбор средств на помощь ее семье на похоронах, и очень многие люди откликнулись. Юлии было 40 лет, она заняла второе место в категории Wellness [в 2022 году на турнире GRAND PRIX NBC 7]. Но основной ее деятельностью было тренерство, она была фитнес-тренером», – приводит слова Маркеленковой ТАСС.