Член сборной Ирана по паделу погиб в результате обстрела со стороны Израиля
Член сборной Ирана по паделу Парса Мансур погиб в результате обстрела.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на в Федерацию тенниса Ирана. Спортсмен погиб, когда возвращался домой после тренировки.
В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес массированный удар по инфраструктурным объектам Ирана, включая военные и ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. 14 июня атаки продолжились.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
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