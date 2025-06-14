Член сборной Ирана по паделу погиб в результате обстрела со стороны Израиля

Член сборной Ирана по паделу Парса Мансур погиб в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на в Федерацию тенниса Ирана. Спортсмен погиб, когда возвращался домой после тренировки.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес массированный удар по инфраструктурным объектам Ирана, включая военные и ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. 14 июня атаки продолжились.