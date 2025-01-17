Трехкратному призеру чемпионатов мира по скалолазанию Юлии Каплиной отказали в нейтральном статусе

Призеру ЧМ по скалолазанию Юлии Каплиной отказали в нейтральном статусе.

Об этом она рассказала на странице в соцсети.

«Теперь я могу сказать, что сделала все что могла. Я подавала на лицензию нейтрального атлета и получила отказ. Мой путь в международном спорте закончен.

Подавая на лицензию, стоимость которой 5000 евро, я понимала, что могу получить отрицательный ответ без объяснений обстоятельств. Такой большой взнос был, потому что меня должны были включить в международный пул тестирования и приехать для взятия допинг-пробы. Это было прописано в условиях подачи на лицензию.

Через неделю мы написали IFSC, так как оповещения о постановке меня на международный допинг-контроль так и не пришло. На сегодняшний день его так и не было. Так же со мной ни разу не связались, хотя было написано, чтобы я была готова к сотрудничеству и взаимодействию.

Это было отличное время, с 2012-го по 2021-й, целых 10 лет я могла выступать на международной арене. Спасибо все спортсменам, кто поддерживал меня все это время и верила, что я смогу вернуться.

Я очень люблю этот спорт и рада, что огромная часть моей жизни прошла в поездках по всему миру. Об одном я сейчас очень жалею, что мало общалась с другими спортсменами, я очень стеснялась и плохо знала английский язык, а сейчас уже поздно.

Я дважды была серебро на чемпионатах мира, но так и не смогла стать чемпионкой мира, думала что у меня еще будет шанс.

Спасибо всем за поддержку и тепло, за все эти годы радости и счастья», – написала Каплина.

Каплиной 31 год, она брала серебро на чемпионатах мира по скалолазанию в 2012 и 2021 годах в лазании на скорость, в 2016 завоевала бронзу.