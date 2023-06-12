Глава Федерации скалолазания России: «Исходя из временных рамок допуска, наши ребята пропустят весь отборочный цикл на Олимпиаду-2024»

Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде при условии допуска с 2024 года.

Об этом заявил президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Ранее исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил процедуру для восстановления спортсменов в нейтральном статусе – начиная с 2024 года.

«Мы не согласны с таким положением дел и считаем, что если решение уже принято, то процедура могла стартовать прямо сейчас. Какой бы то ни было реальной необходимости ожидания 2024 года нет, нет никаких глобальных процессов, для запуска которых IFSC нужно еще полгода.

В то же время могу отметить, что в нынешней ситуации диалог с IFSC не утерян, он есть, и поэтому мы ждали совершенно других решений.

К сожалению, на практике даже мартовские рекомендации МОК по отношению к скалолазам не выполнены. По сути, нас просто лишили возможности участвовать в Олимпиаде в Париже, это прямое нарушение Олимпийской хартии.

Мы находимся в постоянном контакте с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ, вместе мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы наши спортсмены участвовали в международных стартах и имели возможность без дискриминации представлять Россию на главных соревнованиях.

Исходя из временных рамок допуска, наши ребята пропустят весь отборочный цикл на Олимпийские игры – 2024. Первые два этапа – чемпионаты мира и Европы – пройдут в этом году, на первую половину 2024 года запланирован квалификационный турнир, но приглашения туда будут распределяться по международному рейтингу по итогам сезона 2023 года.

Есть ли какая-то минимальная возможность, что ситуация изменится? IFSC оставляет за собой право в любой момент принять новое решение по параметрам допуска», – сказал Бычков.