Главный конфликт в армрестлинге: что не поделили Цыпленков и Ларрат?

Денис Цыпленков – самый узнаваемый армрестлер России. Несмотря на травмы и долгие перерывы, с ним по-прежнему хотят бороться мировые звезды.

Канадец Девон Ларратт , главный шоумен этого спорта, предложил ему реванш на левых руках. Причем на кону необычный трофей, за которым скрыта история их соперничества.

Но, кажется, громкий матч сорвется из-за разногласий.

Ларратт и Цыпленков связаны «Молотом наследия». Канадец обвинил нашего чемпиона в пассивности, а тот ответил еще жестче

На мировой арене Ларратт и Цыпленков встречались дважды: в 2018 и 2023 годах – сперва победил россиянин (на левой руке), затем канадец (на правой). На трилогию намекал не только равный счет, но и трофей, перешедший Денису от Девона шесть лет назад.

«Молот наследия» – почти мифический артефакт, внешне напоминающий Мьельнир . Его вручали за победы в некогда топовой американской лиге WAL, де-факто прекратившей существование в 2019-м. По задумке, молот символизирует дух воина, и Ларратт лично спас эту традицию, передавая приз одолевшим его соперникам (сам канадец владел двумя такими «колотушками» – для левшей и правшей).

Трофей сохранил актуальность, несмотря на смерть лиги, и до сих пор остается у Цыпленкова. Но за весь этот период россиянин почти не выступал из-за проблем со здоровьем, а в серии WAL – вообще никогда.

«Хочу вернуть «Молот наследия». Хоть я и не владелец, но ты, Денис, не можешь просто держать его у себя. Либо отдай тому, кого считаешь чемпионом, например Виталию Лалетину или Артему Морозову, либо еще раз сразись со мной и я сам отниму его », – сказал Ларратт на своем ютуб-канале, записав обращение в привычной напористой манере.

Но Цыпленков категорично отклонил вызов.

«От него уже другого и не жду, на самом деле мне все равно. И я еще раз говорю: что бы он там ни хотел и ни делал, с ним никаких дел иметь не хочу. Просто Ларратту нужно было хайпануть, трэшток. Мне по барабану. На самом деле у этого молота уже энергетика плохая, и он мне не нужен с такой энергетикой в моем зале. Я просто сказал, что на нем [на Ларратте] крест. Не знаю, что он должен сделать, чтобы что-то там состоялось.

Во-первых, рука левая у меня не в тех кондициях. На правую – я сказал, что больше дел с ним никаких не будет. Непонятен еще момент: он же борется с Олегом Петренко, но он все равно начинает меня «фигачить». Не знаю, с чем это связано – только он знает зачем, почему, для чего вообще. Не видишь, что я не выступаю в принципе?

Люди уже себя проявили, уже себя показали, уже все с ним понятно. И мы с такими просто дел иметь не хотим. Вот и все. Поймите меня правильно, я не переступлю через себя, чтобы встать с ним за один в стол в такой вот ситуации. Я не знаю, что должно произойти – рак на горе свистнуть или хрен его знает...» – ответил Цыпленков в видео True Power.

К конфликту привел токсичный трэшток: ненависть, цветы и запугивание. Хотя раньше вели себя как друзья

История Ларратта и Цыпленкова берет начало на Vendetta All Stars в 2018-м. Канадец разгромно проиграл, но взаимного хейта и близко не было – напротив, оба улыбались, обнимались, а в последнем раунде (по сути, утешительном) Денис словно из вежливости поддался.

После матча Девон отправил нашему атлету тот самый молот. А вместе с ним – душевное письмо на английском, где признал силу соперника и грезил об объединении мира армрестлинга (сейчас эту концепцию воплощает, например, серия турниров East vs West).

Скриншот: ютуб-канал Виталия Лалетина

«Этот молот ехал год, его на таможне российской не пропустили. Реально подумали, что молот Тора, ха-ха. Потом уже передали через знакомых», – вспоминал Цыпленков в 2021-м.

Ламповое общение кончилось в 2023-м, когда Денис вернулся в профспорт. Теперь Ларратт прогревал его трэштоком: признавался в ненависти и желании «уничтожить», обзывал бегемотом, на пресс-конференции дарил цветы, а уже в матче запугивал по-русски словами «запомнишь меня».

Бой года в армрестлинге: наш Халк проиграл канадскому трэштокеру – тот дарил цветы и запугивал по-русски

Справедливости ради, этот стиль Ларратт использует почти всегда для раскрутки поединков, но потом вновь ведет себя дружелюбно. Цыпленкову такой подход явно не нравится.

«Как человек он, к сожалению, поступил очень некрасиво. Мы к нему со всей душой, со всем открытым сердцем – он нас подвел. Это его дело личное», – говорил россиянин еще перед боем.

Обида осталась, даже несмотря на послематчевую речь, в которой Ларратт назвал его другом и великим спортсменом.

Цыпленков готов расстаться с молотом. Но главный претендент – армрестлер из Казахстана

Неизвестно, сколько трофеев WAL вообще существует, но раньше их вручали в разных весовых категориях – и правшам, и левшам.

В мире арма даже спорят, что хранящийся у Цыпленкова молот на самом деле не главный, так как Ларратт в свое время завоевал его не в абсолютном весе (в супертяжи он перешел позже). Согласно этой версии, главный трофей для левшей вообще принадлежит Трэвису Бадженту. Впрочем, Девон считает это преувеличением.

Среди правшей молот получил, конечно, непобедимый Леван Сагинашвили , и тоже из рук Ларратта. Канадец почти в соло сделал эту историю фишкой армрестлинга, и по факту преемственность есть лишь у его двух «экземпляров».

Скриншот: ютуб-канал Мэтта Роудса

Кстати, Левану, как и в случае с письмом Цыпленкову, трофей тоже достался с сюрпризом. Вскрыв молот, грузинский гигант нашел там флаг Канады с надписью: «For sport, together stronger» («За спорт, вместе сильнее»).

Скриншот: ютуб-канал Левана Сагинашвили

Скриншот: ютуб-канал Левана Сагинашвили

Тем временем Ларратт снова вышел в эфир и предложил Цыпленкову совместный подкаст, чтобы решить все вопросы: «Только если он не испугается, типа: «У-у-у, я не хочу общаться с Девоном, он же грубит мне». Закрой уже рот, черт возьми. Пора отрастить долбаные яйца, Денис. Ребят, я ведь приеду в Россию и оторву руку этому старому бедолаге, и вся Россия будет рыдать ».

Новый трэшток вряд ли подтолкнет Цыпленкова к диалогу, тем более что он уже готов передать молот казахстанцу Артему Морозову –лидеру мирового рейтинга East vs West среди левшей. Шансы Ларратта на заветную награду заметно снизятся.

«Наследие. Суть не в том, чтобы жить вечно, а в создании чего-то, что будет жить вечно». Эта гравировка на молоте будто задает вопрос: а какое наследие оставит вражда Цыпленкова и Ларратта?

В тексте использованы материалы c ютуб-каналов Девона Ларатта, Левана Сагинашвили, Виталия Лалетина, True Power, East vs West Armwrestling.

Фото: instagram.com/cyplenkovden