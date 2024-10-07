Федерация триатлона России выразила соболезнования в связи с гибелью россиянки во время триатлона Ironman

Федерация триатлона России подтвердила смерть россиянки на Ironman в Барселоне.

Ранее стало известно, что 41-летняя российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время заплыва, который прошел 6 октября в рамках триатлона Ironman.

«Федерация триатлона России выражает соболезнования родным и близким погибшей российской спортсменки из г. Санкт-Петербург 41-летней Елены Смирновой.

В ходе старта на «железной» дистанции Ironman 6 октября в Испании (г. Барселона) на плавательном этапе Елена начала тонуть и подавать организаторам сигналы о помощи. Девушку извлекли из воды и направили в больницу г. Калелья, но спасти ее не удалось.

Результаты вскрытия позволят сделать точные выводы о причинах смерти опытной спортсменки, участвовавшей в подобных соревнованиях уже 4 года.

Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.