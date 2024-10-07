Федерация триатлона России выразила соболезнования в связи с гибелью россиянки во время триатлона Ironman
Ранее стало известно, что 41-летняя российская триатлонистка Елена Смирнова утонула во время заплыва, который прошел 6 октября в рамках триатлона Ironman.
«Федерация триатлона России выражает соболезнования родным и близким погибшей российской спортсменки из г. Санкт-Петербург 41-летней Елены Смирновой.
В ходе старта на «железной» дистанции Ironman 6 октября в Испании (г. Барселона) на плавательном этапе Елена начала тонуть и подавать организаторам сигналы о помощи. Девушку извлекли из воды и направили в больницу г. Калелья, но спасти ее не удалось.
Результаты вскрытия позволят сделать точные выводы о причинах смерти опытной спортсменки, участвовавшей в подобных соревнованиях уже 4 года.
Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.
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