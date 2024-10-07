Россиянка утонула во время триатлона Ironman в Барселоне
41-летняя россиянка Елена Смирнова утонула во время триатлона Ironman в Барселоне.
Ранее организаторы турнира, прошедшего 6 октября, сообщили о смерти участницы соревнований.
«Спортсменка подала сигнал о помощи во время заплыва. Ей была оказана помощь, однако она скончалась по дороге в больницу. Сейчас выясняются причины произошедшего.
Спортсменка подала все необходимые документы и была допущена до соревнований, у нее не было проблем со здоровьем», – сообщили организаторы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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