Россиянка утонула во время триатлона Ironman в Барселоне

41-летняя россиянка Елена Смирнова утонула во время триатлона Ironman в Барселоне.

Ранее организаторы турнира, прошедшего 6 октября, сообщили о смерти участницы соревнований.

«Спортсменка подала сигнал о помощи во время заплыва. Ей была оказана помощь, однако она скончалась по дороге в больницу. Сейчас выясняются причины произошедшего.

Спортсменка подала все необходимые документы и была допущена до соревнований, у нее не было проблем со здоровьем», – сообщили организаторы.