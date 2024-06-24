Цыпленков и Schoolboy провели спарринг в армрестлинге

Российские армрестлеры Денис Цыпленков и Александр «Schoolboy» Безъязыков провели спарринг во Владивостоке.

Видео опубликовано на ютуб-канале ARMWRESTLING TV.

Спортсмены поборолись на правых руках. В показанном тренировочном раунде Цыпленков удерживал соперника на выносливость.

1 июня в Дубае прошел King of the Table 11, где Schoolboy победил австралийца Райана Боуэна. Цыпленков за три недели до старта турнира снялся с матча против итальянца Эрмеса Гаспарини из-за состояния здоровья.

«Школьник» из России – мировая звезда армрестлинга: покорил ютуб в США и выиграл ЧМ. Кто он?