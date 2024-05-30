Армрестлинг. King of the Table 11. Морозов поборется с Матюшенко, Schoolboy – с Боуэном, Лалетин против Яблонски, Цыпленков снялся, другие поединки
1 июня в Дубае пройдет турнир King of the Table 11 с российскими армрестлерами.
В главном поединке вечера встретятся Артем Морозов (Казахстан) и Иван Матюшенко (Россия).
Ожидалось, что кард возглавит матч Дениса Цыпленкова (Россия) и Эрмеса Гаспарини (Италия), но россиянин снялся за три недели до старта турнира в связи с состоянием здоровья.
King of the Table 11
Дубай, ОАЭ
Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Кинопоиск».
Левая рука
Артем Морозов (Казахстан) – Иван Матюшенко (Россия)
Камил Яблонски (Польша) – Виталий Лалетин (Россия)
Правая рука
Райан Боуэн (Австралия) – Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия)
Пол Линн (США) – Лахлан Адэр (Австралия)
Реваз Лутидзе (Грузия) – Георгий Дзеранов (Казахстан)
Майкл Тодд (США) – Ларс Рорбаккен (Норвегия)
Олег Петренко (Украина) – Кыдыргали Онгарбаев (Казахстан)