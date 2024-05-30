Армрестлинг. King of the Table 11. Морозов поборется с Матюшенко, Schoolboy – с Боуэном, Лалетин против Яблонски, Цыпленков снялся, другие поединки

1 июня в Дубае пройдет турнир King of the Table 11 с российскими армрестлерами.

В главном поединке вечера встретятся Артем Морозов (Казахстан) и Иван Матюшенко (Россия).

Ожидалось, что кард возглавит матч Дениса Цыпленкова (Россия) и Эрмеса Гаспарини (Италия), но россиянин снялся за три недели до старта турнира в связи с состоянием здоровья.

Армрестлинг

King of the Table 11

Дубай, ОАЭ

Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Кинопоиск».

Левая рука

Артем Морозов (Казахстан) – Иван Матюшенко (Россия)

Камил Яблонски (Польша) – Виталий Лалетин (Россия)

Правая рука

Райан Боуэн (Австралия) – Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия)

Пол Линн (США) – Лахлан Адэр (Австралия)

Реваз Лутидзе (Грузия) – Георгий Дзеранов (Казахстан)

Майкл Тодд (США) – Ларс Рорбаккен (Норвегия)

Олег Петренко (Украина) – Кыдыргали Онгарбаев (Казахстан)