Цыпленков о хейте: «Неприятно слушать. Я все-таки не из подвала вылез, всю жизнь занимаюсь армрестлингом. Хочется подготовиться и выйти на пик»

Российский армрестлер Денис Цыпленков ответил на хейт в свой адрес.

В мае Цыпленков сообщил о переносе матча с итальянцем Эрмесом Гаспарини в связи с состоянием здоровья. Их встреча планировалась 1 июня на турнире King of the Table в Дубае.

«Конечно же, неприятно слушать, когда [говорят] «Денис на месте», «просто сейчас деньги хочет заработать». Неприятно, потому что я все-таки не просто вылез из подвала. Все-таки я на протяжении всей жизни занимаюсь этим спортом, уже добился всего возможного. Конечно, не хотелось проигрывать, дело не в деньгах даже – хочется подготовиться и показать бой. Опять же, выйти на пик.

А тут все пошло не так, как хотелось бы. Конечно, обидно было, что все вот так вот случилось. Спасибо организаторам, Эрмесу спасибо за то, что сделали такой шаг навстречу, перенесли соревнования. Потому что я понимаю, что и организаторы, и Эрмес хотели [провести]. Но Эрмес показал, что для него тоже деньги не важны, повел себя по-мужски, сказал: «Я хочу с Денисом, чтобы он подготовился, и тогда побороться».

Уже в супертяжелом дивизионе нужно дополнительную категорию делать – плюс 150 килограмм. В общей массе, конечно, спортсменов больше, очень много спортсменов сильных, достойных друг друга. Это хорошо, но о ком сейчас ни подумай – это конкурентный спортсмен, к которому нужно готовиться. Серьезно готовиться.

И тут в силу вступают какие-то возрастные качества. Смотришь на Джона (Брезнка) – 60 лет, молодец, на Ларратта – 50 лет, молодец, сейчас он выстрелил как (Ларратту 49 лет, Брзенку 59 – Sports). Поэтому мы верим, что и у нас в 50 будет пик. И в 60 еще хотелось бы просто с кем-то побороться.

Это моя жизнь, и если я организаторам нужен побороться с кем-то – я обязательно поборюсь. Неважно с кем – с сильным, слабым. Когда говорят, что пора уходить... Зачем? Если можно просто чуть пониже [в весе] спуститься, ха-ха», – сказал Цыпленков.

В армрестлинге 7 лет правит грузин. Ларратт ушел, Цыпленков снова в травмах – а кто свалит чемпиона?