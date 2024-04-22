Девон Ларратт: «Сейчас около семи армрестлеров находятся примерно на одном уровне. В топ-3 – Леван, Гаспарини и Лалетин»

Девон Ларратт назвал топ-3 армрестлеров мира.

– Назовите тройку самых крутых, на ваш взгляд, супертяжей в мире армрестлинга.

– Для меня Леван (Сагинашвили) самый сильный, я думаю, он работает со своими слабостями и поэтому побеждает. Он прогрессирует очень быстро.

Очень сложно назвать топ-3, потому что сейчас около семи армрестлеров находятся примерно на одном уровне. Они все сильны, черт возьми! Хорошо, пусть в топ-3 войдут Леван Сагинашвили, Эрмес Гаспарини и Виталий Лалетин. Но, как я сказал, в топ-3 могут быть все ребята. Тут зависит от того, как выпадет жребий.

– Для армрестлинга важны сила, техника и выносливость. Обычно у спортсменов доминирует одно из качеств. На ваш взгляд, кто круче: армрестлеры, у которых превалирует сила, техника или выносливость?

– Сила и техника – почти в равной степени. Дело в том, что техника и сила работают очень тесно вместе. Они важнее, чем выносливость. Если ты выносливый, значит, ты здоровый. Это важно, но самое главное – это сила и техника, – сказал канадский армрестлер Ларратт.

В ночь на 21 апреля Ларратт проиграл Левану Сагинашвили (0:4) в поединке за титул East vs West 12 в супертяжелом весе.

«Надеюсь запереть тебя в клетке». Монстр армрестлинга уложил Ларратта – тот психовал на судей и обрел едкое прозвище