Глава Всероссийской федерации парусного спорта о квалификации к Олимпиаде: «Первые номера сборной отказались от участия из патриотических соображений»

Лидеры сборной России по парусному спорту отказались от участия квалификации к Играм.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

«Как все знают, участвовать в отборочной регате могут только отдельные российские спортсмены, нашу федерацию по известным причинам никто не приглашал туда. Может быть, кто-то из россиян и попробует заявиться на регату, но не факт, что потом его в итоге допустят до соревнований.

У меня нет информации, что кто-то ведет переговоры с Международной федерацией парусного спорта (World Sailing) об участии в этой регате, это дело индивидуальное. Но первые номера сборной уже отказались от участия из патриотических соображений и из-за отсутствия административной и консультативной поддержки.

Каждый спортсмен, претендующий на нейтральный статус, должен заплатить международной федерации определенную сумму за проверку соответствия критериям его получения. По непроверенной информации, это будет стоить около €5 000. И я не исключаю, что нашего спортсмена, который все-таки сумеет заявиться на регату, в последний день могут снять из-за несоответствия нейтральному статусу», – сказал Джиенбаев

19 марта пресс-служба World Sailing обнародовала условия участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в квалификационных олимпийских соревнованиях. В случае получения нейтрального статуса эти атлеты будут иметь возможность отобраться на Олимпиаду только через регату «Последний шанс», которая пройдет с 20 по 27 апреля в рамках соревнований Semaine Olympique Fran aise.

«На Олимпийские игры через квалификационные старты отбирается страна, а не спортсмен. И потом внутри страны мы решаем путем отбора, кто поедет. Я не понимаю, как сейчас World Sailing это привяжет к международным правилам. Видимо, будут введены индивидуальные лицензии», – добавил Джиенбаев.