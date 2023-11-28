«Армрестлинг – явно не типичное для него занятие». Йоханнес Бо травмировал локоть перед Кубком мира, поборовшись на руках с Тарьеем

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо получил травму, поборовшись на руках с братом.

25-26 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде Йоханнес взял серебро в смешанной эстафете и серебро в индивидуальной гонке. За две недели до этого он и его брат Тарьей участвовали в спонсорском мероприятии в Шушене, где поборолись на руках – Йоханнес оказался сильнее, но повредил локтевой сустав.

Йоханнес: Все хорошо [с локтем], но я бы ответил вам так в любом случае, даже если было бы плохо. Это лишь мелочь, которая немного беспокоила меня в последнее время.

Тарьей: Я не виноват. Просто мы хорошие мальчики и поэтому участвуем в программах федерации и спонсоров. Он (Йоханнес) и сам говорит, что может выйти из строя, если делает непривычное силовое упражнение. Армрестлинг – явно не типичное для него занятие. Он довольно хрупкий, ха-ха!

Йоханнес: Да, я очень хрупкий, ха-ха! Но хуже, чем в уикэнд, уже не будет. Думаю, с этого момента ситуация улучшится. Традиционно сложилось так, что я восстанавливаюсь по мере проведенных гонок.