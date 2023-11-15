Бодибилдер Антон Герасимов: «99% спортсменов все равно попробуют допинг. Пусть делают это с умом и желательно под наблюдением»

Бодибилдер Антон Герасимов рассказал о допинге в спорте.

На одном из соревнований Герасимов сдал положительную допинг-пробу, в которой нашли сразу девять запрещенных препаратов.

– Чем может обернуться бездумное и бесконтрольное употребление стероидов? Вот на примерах.

– Не хочу демонизировать допинг, потому что и бездумное употребление бани тоже грозит чем-либо. Стоит лишь знать, что это не стоит делать.

– Так какой совет вы бы дали молодым перспективным спортсменам: не принимать допинг вообще или же изучать литературу и делать это с умом?

– Как известно, запретный плод сладок. Поэтому, зная азарт спортсменов, я понимаю, что 99% все равно его попробуют. Так пусть делают это с умом и желательно под наблюдением и сдачей анализов (это рекомендую вообще всем людям, вне зависимости от того, какой образ жизни они ведут).

– Ваш дисквал на 6 лет – это удар по репутации? Многое ли поменяется в плане карьеры и жизни?

– В целом, все, что я хотел выиграть в любителях – достигнуто. Ухожу в профессионалы – и по факту для меня ничего не поменялось.

Ударом можно считать определенный сор, который из избы можно было не выносить. Но СМИ моего разрешения не спрашивали, так что пусть это будет на их совести. Вот вы хотя бы зашли с другой стороны, написали напрямую.

А репутация – понятие многогранное. Для тех, кто меня знает, эта новость не вызвала ни негатива, ни радости. Кто-то переживал, писал мне, но, когда узнавали, что все нормально, их беспокойство проходило.

А для людей, которым нужен лишь повод, чтобы к чему-нибудь привязаться – ну, у вас отличный шанс. Но у меня один совет: негатив или зависть пронизывают лишь носителя, а на несчастье счастья не построишь, – сказал Герасимов.

«Не надо демонизировать». В пробе российского бодибилдера нашли 9 видов допинга – мы с ним связались