Бодибилдер Герасимов о девяти видах допинга в пробе: «Быть рекордсменом всегда приятно. В бодибилдинге, как правило, не обойтись без поддержки»

Бодибилдер Антон Герасимов сдал пробу с девяти видами допинга.

У спортсмена нашли три диуретика и набор стероидов: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон.

– 9 видов допинга в одной пробе – рекорд. Хочу узнать вашу позицию на этот счет.

– Ну, быть рекордсменом всегда приятно.

Если серьезно, история достаточно большая. Начиная с того, что в Африке из примерно 400 спортсменов пробы взяли только у двоих (в мае Герасимов выиграл в тяжелом весе престижные Arnold Classic Africa в ЮАР по любителям и стал 4-м в профессионалах – Sports.ru). А так спорт вне политики, да.

Теперь по поводу 9 препаратов. Если посмотреть, то 3 из них – диуретики, они нужны, чтобы убрать лишнюю жидкость, а один – для снижения побочных действий. Но, увы, СМИ проще не уточнять, а написать именно так.

Но вообще, если изучить отчеты РУСАДА, можно увидеть: ежегодно дисквалифицируют большое количество спортсменов. И в бодибилдинге, увы, как правило, спорт высших достижений не обходится без поддержки.

– Если бы в Африке взяли пробы у 400 спортсменов – было бы примерно 400 положительных проб? В бодибилдинге вообще возможно выступать на топ-уровне без этого?

– Я не могу говорить про всех, моя спортивная этика этого не позволяет, – сказал Герасимов.

«Не надо демонизировать». В пробе российского бодибилдера нашли 9 видов допинга – мы с ним связались