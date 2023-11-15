Бодибилдер Герасимов о девяти видах допинга в пробе: «Быть рекордсменом всегда приятно. В бодибилдинге, как правило, не обойтись без поддержки»

Теги допинг Бодибилдинг Антон Герасимов Экстрим

Бодибилдер Антон Герасимов сдал пробу с девяти видами допинга.

У спортсмена нашли три диуретика и набор стероидов: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон.

– 9 видов допинга в одной пробе – рекорд. Хочу узнать вашу позицию на этот счет.

– Ну, быть рекордсменом всегда приятно.

Если серьезно, история достаточно большая. Начиная с того, что в Африке из примерно 400 спортсменов пробы взяли только у двоих (в мае Герасимов выиграл в тяжелом весе престижные Arnold Classic Africa в ЮАР по любителям и стал 4-м в профессионалах – Sports.ru). А так спорт вне политики, да.

Теперь по поводу 9 препаратов. Если посмотреть, то 3 из них – диуретики, они нужны, чтобы убрать лишнюю жидкость, а один – для снижения побочных действий. Но, увы, СМИ проще не уточнять, а написать именно так.

Но вообще, если изучить отчеты РУСАДА, можно увидеть: ежегодно дисквалифицируют большое количество спортсменов. И в бодибилдинге, увы, как правило, спорт высших достижений не обходится без поддержки.

– Если бы в Африке взяли пробы у 400 спортсменов – было бы примерно 400 положительных проб? В бодибилдинге вообще возможно выступать на топ-уровне без этого?

– Я не могу говорить про всех, моя спортивная этика этого не позволяет, – сказал Герасимов.

«Не надо демонизировать». В пробе российского бодибилдера нашли 9 видов допинга – мы с ним связались

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14 комментариев

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Ярик01
Русофобы взяли пробы только у двоих и поймали нашего чемпиона.
Три вида диуретиков нужны для сгонки веса и для скрытия употребления допинга (быстрой очистки организма после курса).
5 видов стероида нужны исключительно для сохранения вкусовых ощущений родных березок.
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JohnySPB
А какой смысл делать допинг-контроль у бодибилдера? Если они открыто об этом говорят, даже Бамстед. Это давно уже не табу.
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Pavel Matveenko
Сказочный.... Бодибилдер
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Spartanec-Kaliningrad
На Арнольд Классик у мужчин 100% все на фарм поддержке. Ты просто физиологически на этот уровень чистым не выйдешь. Но у него конечно знатный коктейль, даже не беря во внимание три(!!!) диуретика...
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R Kukhov
Жрали жрем и будем жрать, и чего нам русофобы всякие не доверяют?
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Oleg Olegov
Может просто случайно выпил дедушкины таблетки
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ivanzhu90
Пропустил как то, а в бодибилдинге теперь тоже ловят на допинге?)))
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kids
Он всего лишь 0тлизал Айзе(с)
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УльтраПравый
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А если писька стоять не будет?
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Grigori86
Какой же бред брать допинг пробу у бодибилдера. Все 100% выступающих атлетов употребляют.
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Alex1104
Теперь спортс делает нарезку из рекламы допинга.
Зачем это всё? Зачем вообще было печатать интервью с этим человеком?
Он даже ничего не отрицает. Набор из 5 (ПЯТИ!) анаболических стероидов!
Он фактически оправдывает употребление допинга. Зачем это печатать?
Все и так прекрасно понимают, что эти надутые куски мяса жрут анаболики в фабричных количествах.
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David Rigert
Ответ Oleg Olegov
Может просто случайно выпил дедушкины таблетки
не. валиева мороженым угостила.
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Ярик01
Ответ JohnySPB
А какой смысл делать допинг-контроль у бодибилдера? Если они открыто об этом говорят, даже Бамстед. Это давно уже не табу.
Не знаю как в мире, но в России у ББ есть соревнования (лиги) с допинг-контролем и без допинг-контроля. И даже визуально отличие "спортсменов" на этих соревнованиях заметны. И чистятся прежде тем как перейти достаточно долго.
Поэтому какой-то смысл в допинг-контроле есть.
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Spartanec-Kaliningrad
На Арнольд Классик у мужчин 100% все на фарм поддержке. Ты просто физиологически на этот уровень чистым не выйдешь. Но у него конечно знатный коктейль, даже не беря во внимание три(!!!) диуретика...
Тоже удивился. Как он ещё жив после трёх диуретиков.
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