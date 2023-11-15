Бодибилдер Герасимов о девяти видах допинга в пробе: «Быть рекордсменом всегда приятно. В бодибилдинге, как правило, не обойтись без поддержки»
Бодибилдер Антон Герасимов сдал пробу с девяти видами допинга.
У спортсмена нашли три диуретика и набор стероидов: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон.
– 9 видов допинга в одной пробе – рекорд. Хочу узнать вашу позицию на этот счет.
– Ну, быть рекордсменом всегда приятно.
Если серьезно, история достаточно большая. Начиная с того, что в Африке из примерно 400 спортсменов пробы взяли только у двоих (в мае Герасимов выиграл в тяжелом весе престижные Arnold Classic Africa в ЮАР по любителям и стал 4-м в профессионалах – Sports.ru). А так спорт вне политики, да.
Теперь по поводу 9 препаратов. Если посмотреть, то 3 из них – диуретики, они нужны, чтобы убрать лишнюю жидкость, а один – для снижения побочных действий. Но, увы, СМИ проще не уточнять, а написать именно так.
Но вообще, если изучить отчеты РУСАДА, можно увидеть: ежегодно дисквалифицируют большое количество спортсменов. И в бодибилдинге, увы, как правило, спорт высших достижений не обходится без поддержки.
– Если бы в Африке взяли пробы у 400 спортсменов – было бы примерно 400 положительных проб? В бодибилдинге вообще возможно выступать на топ-уровне без этого?
– Я не могу говорить про всех, моя спортивная этика этого не позволяет, – сказал Герасимов.
«Не надо демонизировать». В пробе российского бодибилдера нашли 9 видов допинга – мы с ним связались
Три вида диуретиков нужны для сгонки веса и для скрытия употребления допинга (быстрой очистки организма после курса).
5 видов стероида нужны исключительно для сохранения вкусовых ощущений родных березок.
Зачем это всё? Зачем вообще было печатать интервью с этим человеком?
Он даже ничего не отрицает. Набор из 5 (ПЯТИ!) анаболических стероидов!
Он фактически оправдывает употребление допинга. Зачем это печатать?
Все и так прекрасно понимают, что эти надутые куски мяса жрут анаболики в фабричных количествах.
Поэтому какой-то смысл в допинг-контроле есть.