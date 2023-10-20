Тренер сборной России по альпинизму о гибели Оленевой: «Тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда»
Тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленевой уже не найдут.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.
Чемпионка России по альпинизму погибла в Непале, совершая восхождение на гору Дхаулагири.
«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед.
И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда.
Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», – сказал Шабалин.
Наша альпинистка-чемпионка разбилась в Гималаях. Что об этом известно?
8 комментариев