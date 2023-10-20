Тренер сборной России по альпинизму о гибели Оленевой: «Тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда»

Теги происшествия альпинизм Надежда Оленева Экстрим

Тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленевой уже не найдут.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

Чемпионка России по альпинизму погибла в Непале, совершая восхождение на гору Дхаулагири.

«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед.

И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда.

Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», – сказал Шабалин.

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8 комментариев

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каток Третьяка
Непал манит и губит таких людей... это их выбор... царство небесное...
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skyintothesea
Грустно, но это возможно идеальная могила для экстремального альпиниста
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justbored
Ответ Максим Гагауз
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dimitrii63
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такое случается, когда предоставлен стихии, пущай покоится с миром
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hh88_88
Бодрова тоже не найдут никогда. Как и всех, кто рядом был. Там сила природы, стихии просто нереального масштаба.
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Тыр Пырыч
Безумная гибель, безумный спорт...
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Yury Sin
Ну, это лучше, чем валятся на маршрутах десятилетиями, как "зелёные ботинки" на Эвересте.
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