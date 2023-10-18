Тренер сборной России по альпинизму о гибели Оленевой: «После падения с высоты 500 метров выжить было нереально»

Тренер сборной России по альпинизму рассказал подробности гибели Надежды Оленевой.

На прошлой неделе 37-летняя Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. На высоте 6 680 метров она сорвалась в ущелье.

Позже на место падения альпинистки сошла лавина.

«У нее работал трекер, по которому на нее вышли. Когда ее обнаружили, было констатировано, что она лежала неподвижно. Есть соответствующие фотографии. После падения с высоты 500 метров выжить было нереально.

Когда погода стала летной, стало понятно, что выпал достаточно большой слой снега, поэтому повторно обнаружить ее не удалось. Сейчас будут принимать решения, пока не видно, где она находится.

Дело не в лавине. Это высокие горы, там регулярно выпадает снег», – сказал Павел Шабалин.