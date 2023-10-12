Шветский об иске к Зеппельту: «Официальная повестка из суда сегодня ему была отправлена, причем несколькими способами»

Теги сборная России допинг происшествия Хайо Зеппельт Филипп Шветский Фигурное катание

Филипп Шветский сообщил, что журналисту Хайо Зеппельту отправлена повестка в суд.

В июле этого года врач российских фигуристов Шветский подал иск о защите чести и достоинства к немецкому журналисту. В феврале 2022-го на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского. 

Иск был зарегистрирован московским Никулинским судом. 17 ноября пройдут слушания по данному делу.

«Официальная повестка из суда сегодня Зеппельту была отправлена, причем несколькими способами», – сказал Шветский.

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6 комментариев

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Maturmalai
Приедет Зеппельт в Никулинский суд по повестке или нет? Интрига накаляется!
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Блинчик
Ответ Maturmalai
Приедет Зеппельт в Никулинский суд по повестке или нет? Интрига накаляется!
Самый прикол в том, что Зеппельту с 2018 года запрещён въезд в Россию. ))
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Лизавета Анна -Мария
Ну всё,Зеппельт, собирай вещички, как говорится.
Видишь чего: "несколькими способами"))
+3
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Александр Скворцов
Вряд ли Зеппельт явится, да он и не обязан являться. Да и вообще, если у него нет места жительства в России, то, в соответствии с нашим же законодательством, суд не должен был принимать иск и возбуждать исковое производство. Вся это ситуация с Никулинским судом это правовой абсурд. Как говорится, нельзя, но если очень хочется, то можно.
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Berdi Sadikov
бежит Зеппельт прям,во всю прыть. Чтобы встать перед судом.
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Девушка Безимени
все
кирдык зеппельту
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