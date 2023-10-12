Шветский об иске к Зеппельту: «Официальная повестка из суда сегодня ему была отправлена, причем несколькими способами»

Филипп Шветский сообщил, что журналисту Хайо Зеппельту отправлена повестка в суд.

В июле этого года врач российских фигуристов Шветский подал иск о защите чести и достоинства к немецкому журналисту. В феврале 2022-го на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

Иск был зарегистрирован московским Никулинским судом. 17 ноября пройдут слушания по данному делу.

«Официальная повестка из суда сегодня Зеппельту была отправлена, причем несколькими способами», – сказал Шветский.