Российских скейтбордистов допустят к участию в международных соревнованиях с 1 января 2024 года

Российских скейтбордистов допустят к международным стартам с 1 января.

Исполком Международной федерации скейтбординга (World Skate) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Для допуска спортсмены должны соответствовать критериям, основанным на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин заявил, что у россиян нет шансов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.