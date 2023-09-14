Российских скейтбордистов допустят к участию в международных соревнованиях с 1 января 2024 года

Теги скейтборд сборная России по скейтборду Экстрим

Российских скейтбордистов допустят к международным стартам с 1 января.

Исполком Международной федерации скейтбординга (World Skate) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. 

Для допуска спортсмены должны соответствовать критериям, основанным на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин заявил, что у россиян нет шансов выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. 

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