Глава Федерации скейтбординга России: «За Спартакиаду нам денег не дали. Мы плачем, и ребята тоже»

Глава Федерации скейтбординга России пожаловался на невыплату призовых за Спартакиаду.

Соревнования прошли в августе.

«За Спартакиаду нам денег не дали. Оказалось, что призовые не положены тем, кто не отобрался на Олимпиаду в Токио, хотя, казалось бы, причем тут это – у нас теперь своя Спартакиада.

Интересно, что у нас был один человек, который должен был пройти отбор на Игры, это 12‑летний Саша Гусев, который сломал руку на последнем отборе перед Токио.

Оказалось, что несколько федераций остались за бортом. Хотя изначально было озвучено, что порядка 400 тысяч рублей получит победитель Спартакиады и так далее.

Спартакиада анонсировалась в том числе как инструмент поддержки спортсменов. Ну и зачем мне турнир, который только добавляет работы, если за месяц до этого был проведен чемпионат России? Провели, чтобы поддержать спортсменов, но остались без денег.

Мы плачем. И ребята тоже. Они спрашивают, зачем их два раза гоняли?

Я все время шучу, что наша олимпийская семья напоминает семью алкоголиков из анекдота, когда подорожала водка: «Папа, теперь ты будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть». Хотелось, чтобы как в нормальной семье было: если появился новый ребенок, то родитель что‑то от себя ему отдаст. А мы сироты брошенные. Детдомовцы», – сказал Илья Вдовин.

«Может, они не знают арифметику?» Минспорт раскрыл призовые за Спартакиаду, но деньги дадут не всем 🤷‍♂️