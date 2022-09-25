Аргентинский скейтбордист Матиас дель Олио может перейти в сборную России. Он был четвертым на ЧМ-2022

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Аргентинский скейтбордист Матиас дель Ольо может перейти в сборную России.

Дель Ольо был четвертым на чемпионате мира-2022. Спортсмен сообщил, что Федерация скейтбординга России поддерживает его больше, чем родная страна.

«Думаю, рассмотрим его обращение, тем более если мы сможем выступать на международных соревнованиях. Тренируясь рядом с ним, наши спортсмены будут расти», – сказал исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков.

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