Аргентинский скейтбордист Дель Ольо: «Я был бы счастлив выступать за сборную России»

Финалист ЧМ-2022 по скейтбордингу аргентинец Матиас Дель Ольо заявил, что хотел бы выступать за сборную России.

«Однажды, когда я был на соревнованиях в США, русский скейтер Костя Кабанов позволил мне переночевать в его комнате. Федерация скейтбординга России хорошо все организовала и сняла комнату с двумя кроватями, благодаря этому у меня было место для ночлега. Моя федерация ничего мне не оплатила.

На мой взгляд, Федерация скейтбординга России работает безупречно. Я был бы счастлив выступать за сборную России. Ваши скейтбордисты имеют отличную поддержку.

Я уже обсуждал возможный переход в другую команду с Международной федерацией скейтбординга (World Skate), но мне сказали, что пока я не могу сменить сборную. Надо подождать четыре года и решать этот вопрос на уровне Национальных олимпийских комитетов.

Если Федерация скейтбординга России захочет меня пригласить, то они могут на меня рассчитывать», — сказал Дель Ольо.