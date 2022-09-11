Американский скейтбордист Даффи о поездке в Москву: «Мои российские друзья навсегда останутся ими. Не думаю, что простые люди ответственны за происходящее»

Американский скейтбордист Пэт Даффи рассказал, почему принял приглашение приехать в Россию на фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour.

В фестивале принимают участие представители 28 стран. Даффи выступает как в качестве спортсмена, так и в качестве судьи.

«Я приехал по приглашению. Понимаю, что сейчас не самая лучшая политическая ситуация между нашими странами.

Но я не думаю, что простые люди ответственны за происходящее, мои российские друзья навсегда останутся ими, если меня приглашают в Россию мои друзья, я говорю «да».

Скейтбординг несет гуманитарную миссию и может объединять людей по всему миру, он не знает границ», – сказал Даффи.

Grand Skate Tour проходит в Москве на территории ВДНХ с 2 по 11 сентября.

Американский скейтбордист Пэт Даффи: «Не могу вспомнить конкретных имен, но могу сказать, что российское фигурное катание очень сильное»