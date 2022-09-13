Скейтбордист Ивон Мартинеc: «Несмотря на то, что я не говорю по-русски, чувствую себя в России как дома»

Скейтбордист Ивон Мартинеc высказался о международном турнире Grand Skate Tour, который прошел в Москве.

Мартинез родился в США, его мама – в Ленинградской области. Он представляет Россию на международных соревнованиях с 2019 года.

«Совершенно согласен с нашим президентом федерации, что скейтбординг способен объединять людей. Только посмотрите вокруг, сюда приехали замечательные люди из Ирана, Египта, Португалии, со всего мира, из стран, о которых я даже не слышал. Это прекрасный пример.

Моя мама, сестра родом из России. Русская кухня, российские дома – все это мне кажется родным, естественным.

Несмотря на то, что я не говорю по-русски, чувствую себя в России как дома», – сказал Мартинеc.

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