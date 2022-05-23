Депутат Милонов: «Овечкин – русский медведь. Кто его ругает? Только фанаты всяких геев, которые клюшку держать не умеют»

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Депутат Виталий Милонов высказался по поводу критики Александра Овечкина.

– Кто ругает Овечкина? Только фанаты всяких геев, которые клюшку держать не умеют. Для них Ови является конкурентом.

Они пытаются политизировать то, что невозможно таковым сделать. Шайба, клюшка, шлем, лед – это все вне политики вообще.

Разве Овечкин нечестно играет? Без него «Вашингтон» был бы гораздо менее эффективен. Овечкин – тот редкий пример, как должен вести себя русский спортсмен находясь за границей.

Он спортсмен и имеет право находиться вне политического контекста. То, что Овечкин, находясь за границей, не втягивается в безумие, это факт.

Чем больше безумия, тем ниже спортивный результат. Некоторые люди, которые видят, что их карьера приходит в упадок, пытаются компенсировать недостаток внимания к себе политическими заявлениями.

Но это не принесет какого-то облегчения. Все, сбежавшие из России и предавшие страну, не получат никакого продолжения карьеры на Западе. Этих людей используют и выкинут.

– То есть Овечкин, наоборот, прославляет Россию за границей?

– Овечкин – нормальный русский человек. Русский медведь. Он ведет себя достойно, и его можно только поблагодарить за такую позицию.

Пусть Овечкин просто будет спортсменом, нельзя подставлять его провокационными вопросами, которые могут ему навредить, – сказал депутат Госдумы.

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