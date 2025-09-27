Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
Марк Кондратюк заявил, что приложит максимум усилий в комиссии спортсменов ОКР.
24 сентября Олимпийский комитет России (ОКР) назвал новый состав комиссии спортсменов из 15 человек, включая чемпиона Европы по фигурному катанию Кондратюка.
«Я благодарен за оказанное доверие – это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий, чтобы реализовать направления и полномочия, которые будут сосредоточены в руках нашей комиссии. Считаю, что нужно развиваться во всех направлениях. Если есть такая возможность, это нужно делать», – сказал Кондратюк.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
