Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»

Марк Кондратюк заявил, что приложит максимум усилий в комиссии спортсменов ОКР.

24 сентября Олимпийский комитет России (ОКР) назвал новый состав комиссии спортсменов из 15 человек, включая чемпиона Европы по фигурному катанию Кондратюка .

«Я благодарен за оказанное доверие – это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий, чтобы реализовать направления и полномочия, которые будут сосредоточены в руках нашей комиссии. Считаю, что нужно развиваться во всех направлениях. Если есть такая возможность, это нужно делать», – сказал Кондратюк.