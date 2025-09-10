«Вуэльта». 18-й этап. Гонщики проедут равнинную «разделку» протяженностью 12,2 км
«Вуэльта Испании-2025»
18-й этап
Вальядолид – Вальядолид
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
12,2 км
Начало – 15:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 17-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 64.53,55
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,50
3. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 2,28
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,04
5. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,51
6. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 4,57
7. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 4,59
8. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) – 6,24
9. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 7,06
10. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 10,16...
83. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 2.35,58