Фрума выписали из больницы после падения на тренировке

Велогонщика Криса Фрум выписали из больницы после падения на тренировке.

27 августа британец попал в аварию во время тренировки команды Israel – Premier Tech на юге Франции. Гонщик зацепил бордюр и врезался в дорожный знак на скорости более 48 км/ч.

Спортсмену диагностировали коллапс легкого, перелом пяти ребер и поясничного позвонка. Он перенес операцию, во время которой также был выявлен разрыв перикарда.

«Я рад выписаться из больницы и вернуться домой. Спасибо всему персоналу госпиталя Сент-Анн», – написал Фрум в соцсети.

Фруму 40 лет, он является многократным чемпионом гранд-туров. Четырежды выигрывал генеральную классификацию на «Тур де Франс», дважды на «Вуэльте Испании» и один раз на «Джиро д’Италия».