1

Фрума выписали из больницы после падения на тренировке

Велогонщика Криса Фрум выписали из больницы после падения на тренировке.

27 августа британец попал в аварию во время тренировки команды Israel – Premier Tech на юге Франции. Гонщик зацепил бордюр и врезался в дорожный знак на скорости более 48 км/ч. 

Спортсмену диагностировали коллапс легкого, перелом пяти ребер и поясничного позвонка. Он перенес операцию, во время которой также был выявлен разрыв перикарда. 

«Я рад выписаться из больницы и вернуться домой. Спасибо всему персоналу госпиталя Сент-Анн», – написал Фрум в соцсети. 

Фруму 40 лет, он является многократным чемпионом гранд-туров. Четырежды выигрывал генеральную классификацию на «Тур де Франс», дважды на «Вуэльте Испании» и один раз на «Джиро д’Италия».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Криса Фрума
травмы
logoКристофер Фрум
велошоссе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Будем расширять географию присутствия». Новый владелец I Love Supersport – о планах на развитие школы
4 сентября, 12:56
Израильская команда не снимется с «Вуэльты» на фоне пропалестинских протестов
54 сентября, 12:11
У Фрума произошел разрыв перикарда в результате аварии на тренировке
23 сентября, 07:43
Главные новости
«Вуэльта». 15-й этап. Гонщики проедут по среднегорному маршруту с двумя категорийными подъемами
сегодня, 19:17
Команда «Israel Premier Tech» убрала из названия «Израиль» после пропалестинских протестов на «Вуэльте»
25сегодня, 18:49
«Вуэльта». 14-й этап. Солер победил, Вингегор – 2-й, Алмейда – 3-й
21сегодня, 15:58
«Вуэльта». 13-й этап. Алмейда победил, Вингегор финишировал вторым и сохранил лидерство в общем зачете
77вчера, 15:18
«Вуэльта». 12-й этап. Аюсо одержал победу, Вингегор остался лидером общего зачета
154 сентября, 16:02
Израильская команда не снимется с «Вуэльты» на фоне пропалестинских протестов
54 сентября, 12:11
«Вуэльта». 11-й этап. Победителя не стали выявлять из-за антиизраильских протестов в финишной зоне
303 сентября, 16:05
У Фрума произошел разрыв перикарда в результате аварии на тренировке
23 сентября, 07:43
«Вуэльта». 10-й этап. Вайн победил, Кастрильо – 2-й, Вингегор финишировал 11-м и возглавил общий зачет
242 сентября, 15:26
«Вуэльта». 9-й этап. Вингегор победил, Пидкок – 2-й, Алмейда – 3-й, Трэен сохранил лидерство в общем зачете
1831 августа, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25