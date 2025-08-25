У команды Visma – Lease a Bike украли 18 велосипедов перед третьим этапом «Вуэльты»
У команды Visma – Lease a Bike украли велосипеды перед третьим этапом «Вуэльты».
Инцидент произошел недалеко от итальянского Турина в отеле, где остановились велогонщики.
«Сегодня ночью наш грузовик с оборудованием взломали и похитили несколько велосипедов. Наши механики прилагают все усилия, чтобы команда была полностью готова к третьему этапу. Полиция начала расследование инцидента», – сообщила команда в своих соцсетях.
По информации итальянских СМИ, было похищено 18 велосипедов. Издание Tuttobici оценило ущерб в 250 тысяч евро.
За команду Visma – Lease a Bike выступает лидер общего зачета «Вуэльты» датчанин Йонас Вингегор. Третий этап веломногодневки пройдет сегодня.
На «Тур де Франс» украли велосипеды: очень похожие появились в Москве – но не они
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Visma | Lease a Bike
