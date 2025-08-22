Россиянки Даньшина и Солозобова победили на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах
Россиянки завоевали две медали в третий день юниорского ЧМ по велотреку.
Соревнования проходят в нидерландском Апелдорне. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Полина Даньшина выиграла золото в омниуме, опередив датчанку Иду Фиаллу и австралийку Эмели Сандерс. Вероника Солозобова победила в спринте, вторая – бельгийка Зита Гейзенс, третье место заняла итальянка Матильда Ченчи.
Юниорский чемпионат мира завершится 24 августа.
