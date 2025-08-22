  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Россиянки Даньшина и Солозобова победили на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах
0

Россиянки Даньшина и Солозобова победили на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах

Россиянки завоевали две медали в третий день юниорского ЧМ по велотреку.

Соревнования проходят в нидерландском Апелдорне. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Полина Даньшина выиграла золото в омниуме, опередив датчанку Иду Фиаллу и австралийку Эмели Сандерс. Вероника Солозобова победила в спринте, вторая – бельгийка Зита Гейзенс, третье место заняла итальянка Матильда Ченчи. 

Юниорский чемпионат мира завершится 24 августа. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
юниорская сборная России жен
чемпионат мира среди юниоров
Вероника Солозобова
Полина Даньшина
велотрек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Главные новости
Велотрек. Чемпионат мира среди юниоров. Павловский завоевал серебро в кейрине
21 августа, 20:53
Четыре российских велогонщика получили нейтральный статус
21 августа, 06:21
Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»
1319 августа, 17:02
Российские велогонщики Ефимова, Карпинский и Мокеев получили нейтральный статус
18 августа, 07:27
Чемпионка России по велошоссе Третьякова дисквалифицирована на 4 года за генный допинг
117 августа, 14:12
Александр Власов: «Еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь. На чемпионате мира точно не выступлю»
215 августа, 15:51
Российская велогонщица Алина Лысенко возглавила спринтерский рейтинг UCI на треке
214 августа, 14:30
Алина Лысенко: «Меня иногда спрашивают, не жалею ли, что променяла фигурное катание на менее популярный велотрек. Нет, не жалею»
114 августа, 09:52
Ремко Эвенепул будет выступать за команду Red Bull–Bora–hansgrohe
156 августа, 19:58
Заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Любовицкий умер на 87-м году жизни
6 августа, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25