Россиянки Даньшина и Солозобова победили на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах

Россиянки завоевали две медали в третий день юниорского ЧМ по велотреку.

Соревнования проходят в нидерландском Апелдорне. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Полина Даньшина выиграла золото в омниуме, опередив датчанку Иду Фиаллу и австралийку Эмели Сандерс. Вероника Солозобова победила в спринте, вторая – бельгийка Зита Гейзенс, третье место заняла итальянка Матильда Ченчи. Юниорский чемпионат мира завершится 24 августа.