Российские велогонщики Ефимова, Карпинский и Мокеев получили нейтральный статус

Три российских велогонщика получили нейтральный статус от UCI.

19-летняя Виктория Ефимова, 17-летний Захар Мокеев и 15-летний Вадим Карпинский смогут выступать на первенствах Европы и мира.

Ефимова и Мокеев – победители первенств России по велогонкам на треке, Карпинский – победитель первенства страны 2024 года по велоспорту-BMX.

Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой с мая 2023 года.