Ремко Эвенепул будет выступать за команду Red Bull–Bora–hansgrohe
Двукратный олимпийский чемпион по велошоссе бельгиец Ремко Эвенепул покинет команду Soudal Quick‑Step по окончании сезона.
25-летний спортсмен будет выступать за Red Bull–Bora–hansgrohe.
«Ремко обладает не только исключительным спортивным талантом, но и незаурядным мышлением. Его решительность, профессионализм и неустанное стремление к успеху поистине вдохновляют», – сказал гендиректор Red Bull–Bora–hansgrohe Ральф Денк.
Эвенепул также является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем этапов гранд-туров и генеральной классификации «Вуэльты-2022».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Red Bull–Bora–hansgrohe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости