Ремко Эвенепул будет выступать за команду Red Bull–Bora–hansgrohe

Двукратный олимпийский чемпион по велошоссе бельгиец Ремко Эвенепул покинет команду Soudal Quick‑Step по окончании сезона.

25-летний спортсмен будет выступать за Red Bull–Bora–hansgrohe.

«Ремко обладает не только исключительным спортивным талантом, но и незаурядным мышлением. Его решительность, профессионализм и неустанное стремление к успеху поистине вдохновляют», – сказал гендиректор Red Bull–Bora–hansgrohe Ральф Денк.

Эвенепул также является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем этапов гранд-туров и генеральной классификации «Вуэльты-2022».