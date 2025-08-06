14

Ремко Эвенепул будет выступать за команду Red Bull–Bora–hansgrohe

Двукратный олимпийский чемпион по велошоссе бельгиец Ремко Эвенепул покинет команду  Soudal Quick‑Step по окончании сезона.

25-летний спортсмен будет выступать за Red Bull–Bora–hansgrohe.

«Ремко обладает не только исключительным спортивным талантом, но и незаурядным мышлением. Его решительность, профессионализм и неустанное стремление к успеху поистине вдохновляют», – сказал гендиректор Red Bull–Bora–hansgrohe Ральф Денк.

Эвенепул также является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем этапов гранд-туров и генеральной классификации «Вуэльты-2022».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Red Bull–Bora–hansgrohe
Bora-Hansgrohe
Soudal Quick-Step
велошоссе
logoРемко Эвенепул
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Главные новости
Заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Любовицкий умер на 87-м году жизни
6 августа, 18:55
Российские велогонщики Кимаковский и Солозобова получили нейтральный статус от UCI
129 июля, 08:54
Погачар победил в общем зачете «Тур де Франс», ван Арт выиграл заключительный этап
8627 июля, 17:44
Пранкер, задержанный на трассе «Тур де Франс», приговорен к 8 месяцам условно
226 июля, 17:56
«Тур де Франс». 20-й этап. Гровс победил, ван ден Брук – 2-й, Инкхоорн – 3-й, Погачар и Вингегор финишировали в общей группе
3926 июля, 15:44
«Тур де Франс». 19-й этап. Аренсман победил, Вингегор – 2-й, Погачар – 3-й, Власов – 28-й
16125 июля, 16:09
«Тур де Франс». 18-й этап. О’Коннор победил, Погачар – 2-й, Вингегор – 3-й, Власов – 26-й
15924 июля, 16:16
Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»
524 июля, 06:09
«Тур де Франс». 17-й этап. Милан победил, Меус – 2-й, Андресен – 3-й
3323 июля, 15:25
«Тур де Франс». 16-й этап. Валентен Паре-Пентр победил, Хили – 2-й, Погачар – 5-й, Власов – 49-й
15222 июля, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25