Велогонщик Гонов восстанавливается после перелома ребра
Велогонщик Лев Гонов восстанавливается после перелома ребра.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
«На одном из этапов многодневной велогонки в Румынии он упал и сломал ребро. Спортсмен находится под наблюдением врачей и уже начал снова тренироваться. К чемпионату мира он обязательно полностью восстановится, тут нет никаких сомнений», – сказал Абрамян.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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