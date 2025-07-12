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Велогонщик Гонов восстанавливается после перелома ребра

Велогонщик Лев Гонов восстанавливается после перелома ребра.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

«На одном из этапов многодневной велогонки в Румынии он упал и сломал ребро. Спортсмен находится под наблюдением врачей и уже начал снова тренироваться. К чемпионату мира он обязательно полностью восстановится, тут нет никаких сомнений», – сказал Абрамян.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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Иракли Абрамян
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