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Глеб Сырица: «Многие коллеги по пелотону были рады нас видеть на Олимпиаде. Подходили и говорили, мол, хорошо, что вы здесь с нами»

Российский велогонщик Сырица рассказал, как на него повлияло участие в Олимпиаде.

– Согласны с тем, что вы сделали большой шаг вперед после участия в Олимпиаде в Париже? Вас узнают, ощущаете личное «олимпийское наследие»?

– Честно – нет. Будто бы ничего не изменилось после Парижа.

– Что вам в таком случае дал олимпийский опыт?

– Наверное, научил переживать неудачи. Не самый хороший опыт, но в любом случае полезный. Обязательно пригодится в будущем. Конечно, хотелось большего, результат неудовлетворительный, мне даже не удалось финишировать. Но это большой жизненный опыт, увидеть своими глазами Олимпиаду – это запомнится.

– Глядя на вас, люди стали меньше бояться нейтрального статуса. Это запишете себе в наследие?

– Да я и раньше не боялся, это ерунда, вообще ничего страшного. Больше скажу, многие коллеги по пелотону были рады нас там видеть. Подходили и говорили, мол, хорошо, что вы здесь с нами.

– То есть встречали доброжелательно?

– Как минимум спокойно, как всех. Даже больше положительного было восприятия, ни с какими эксцессами, к счастью, я не сталкивался.

– Удалось познакомиться со спортсменами из других видов спорта в олимпийской деревне?

– С товарищами по сборной пообщался, с теннисистками нашими пообщались, с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Очень рад за них, что им удалось выйти в финал, взять медаль. Это был большой успех для них, – сказал Глеб Сырица. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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