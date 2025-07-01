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Глеб Сырица: «Эвенепул – это феномен. Я отношусь к нему с огромным уважением»

Велогонщик Глеб Сырица рассказал об отношении к бельгийцу Ремко Эвенепулу.

– В Париже-2024 обе гонки взял Ремко Эвенепул. Справедливо ли считать его лидером мирового велоспорта?

– Безусловно, это феномен. Выиграть и групповую гонку, и разделку – это просто вау. Он очень сильный парень, но мне сложно объективно оценивать его способности, так как мы в разных специализациях. Он больше горняк, многодневщик и раздельщик, а я пока больше смотрю в сторону спринта. Но как к спортсмену я отношусь к нему с огромным уважением, к тому же он бывший футболист, что еще больше удивляет.

– Есть шанс, что и в России появится свой Погачар или Эвенепул?

– Да, конечно, почему нет? Дай бог! Очень надеюсь, что с каждым годом будут все больше вкладываться и развивать наш вид спорта в России, как на чемпионате России в Казани. Честно скажу, что очень доволен и приятно удивлен организацией этого турнира. Классные трассы, большое внимание, много зрителей – все на очень высоком уровне.

Хочется, чтобы все продвигалось дальше, даже если не будет легко и быстро. Это не год, не два и не три, но если не останавливаться и продолжать работать в этом направлении лет еще семь-десять, то все у нас будет в велоспорте на мировом уровне. Сможем конкурировать с мировыми лидерами.

– У вас есть личная спортивная мечта? Например, победа на престижной многодневке или участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

– Само собой, у каждого спортсмена как одна из целей есть Олимпиада. Причем не просто участие, я уже тем более туда ездил, а медаль. Хочется побороться за медаль Олимпиады. Если представится возможность – буду счастлив.

Но также мне бы хотелось показать себя, выиграть какую-нибудь гонку-монумент. Например, «Париж – Рубэ». Само собой, было бы здорово одержать победу и на этапе Гранд-тура, кто бы этого не хотел? – сказал Сырица. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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