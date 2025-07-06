Во время «Тур де Франс» у команды Cofidis украли 11 велосипедов стоимостью 13 тысяч евро каждый
Во время многодневки «Тур де Франс» был ограблен грузовик команды Cofidis.
Это произошло в ночь с 5 на 6 июля. Грузовик был припаркован в 150 метрах от отеля, где расположилась команда. Грабители похитили 11 профессиональных велосипедов, стоимость каждого их них – 13 тысяч евро.
Чтобы команда смогла принять участие во втором этапе «Тур де Франс», гонщикам выдали велосипеды на замену. Полиция начала расследование кражи.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: L’Equipe
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