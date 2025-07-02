Закарин о том, почему вернулся с Кипра: «Хочется сделать что-то заметное для велоспорта в России. Пока моя фамилия на слуху, надо пробовать сделать что-то прикольное»

Ильнур Закарин рассказал, почему принял решение вернуться с Кипра в Татарстан.

– Ключевой момент: триатлон в Тюмени. Делал «половинку» (1,9 км плавания, 90 на вело и 21,1 бега – Спортс”), на беговом этапе было 4 круга по 5 км. На каждом болельщики не просто поддерживали, а кричали мое имя. И меня прям опрокинуло в те времена, когда я гонялся. Что скрывать, это было очень приятно.

Приехали в Челны, смотрим с женой друг на друга: «А, может, останемся?» Пока меня помнят, есть шанс сделать что-то грандиозное. Просто я видел, как некоторых спортсменов носили на руках, но они заканчивали, проходило время – и все, двери закрывались. Я осознал, что не хочу упустить этот момент. Пока моя фамилия более или менее на слуху, надо пробовать сделать что-то прикольное.

– И вы так просто взяли и перевернули свою жизнь?

– Ну да. Сначала жена съездила, забрала свои вещи. Потом я еще что-то добрал. Продали акционерам бизнес. Это был июль, начали оперативно искать дочке школу, детям садик.

– У вас же там был дом.

– Продали и дом, и машину.

– Зачем рубить все концы?

– А специально, чтобы не было соблазна вернуться.

– Дети всю жизнь росли на Кипре, как они отреагировали?

– Да, они всю жизнь там, свободно говорят на английском. Первые месяцы было очень тяжело, особенно дочке. Ей 8, пацанам 6 и 2. У дочки друзья там. Даже момент был: едем на машине, осень, серо, окна затуманены – она рисует на окне сердечко и подписывает: Кипр.

Новая школа, новые друзья – понятно, что это тяжело. Но осенние каникулы стали переломом. Выдохнули, перезагрузились, к тому моменту уже ко многому привыкли – и погнали дальше.

А пацаны как зимой кайфовали! Они-то снега не видели. А тут его столько! У нас традиция была: перед садиком плюхались в сугроб – и делали ангелочков.

– Уточню: есть ли кипрское гражданство?

– Нет, у нас были ПМЖ, но отказались от них, потому что я пошел в Горсовет в Челнах, а по закону с этим нельзя. У детей тоже гражданство российское, кипрских паспортов у нас нет.

– Ты вернулся даже не в Казань, а в Челны. Это провинциальный город, и обычно из таких, наоборот, хотят уехать в более крупные.

– Мы тут родились, у нас тут и квартира, и машина, и весь быт. Мама! Нам хорошо в Челнах.

– Какие договоренности и гарантии у тебя были перед переездом из Кипра?

– Да вообще никаких.

– Хочешь сказать, ты продал все, не имея четкого понимания по будущему?

– Мы были уверены, что найдем что-то. И это не было суперриском, есть подушка безопасности в виде бизнеса.

– Какого?

– У меня торговый центр в Челнах, он полностью сдается в аренду. Так что не было такого, что мы приедем, и надо срочно хоть какую-то работу искать, чтобы на жизнь хватало.

Основная идея возвращения: хочется сделать что-то заметное для велоспорта в России, все-таки я занимался им с 12 лет, – сказал победитель этапов «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» Закарин.

Ильнур Закарин после 10 лет жизни на Кипре вернулся в Челны – поднимать велоспорт. Ого!