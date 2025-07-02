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Закарин о своей академии велоспорта: «В 18-19 лет дети должны начать показывать результаты. Делаем континентальную команду – и погнали на международные старты»

Велогонщик Ильнур Закарин рассказал о целях своей академии велоспорта.

Закарин собирается открыть академию в Набережных Челнах.

– Проект академии – объясни суть в нескольких предложениях.

– На первом этапе набираем со всей России 15 мальчиков 13-14 лет. Потом каждый год планируем слоты еще на 3-4 человека, будем добирать. Селим их в Казанское училище, по сути интернат, они там и живут, и учатся, и тренируются.

Внимательно относимся к социальной адаптации, к образованию. Вот договорились, например, с Юлией Вершининой по поводу программирования в «Школе 21». В современном мире это точно не будет лишним.

В 18-19 эти дети должны начать показывать результаты. Тогда делаем континентальную команду – и погнали на международные соревнования.

– Насколько это дорогая история?

– Очень. С первоначальной инвестицией – порядка 50 млн рублей. Дальше будет гораздо меньше, надо будет только календарь закрывать.

– Ты писал в телеге, что кто-то из спонсоров отказался и это стало сильным ударом.

– Сначала – да, не люблю, когда что-то идет не по плану. Три дня сидел, обхватив голову, думал, что делать. А потом начал обзванивать всех напрямую. И оказалось, что помимо тех, кому неинтересно, есть и те, кто социально одобряют эту идею.

Кто-то готов помочь со станками, кто-то с компьютерами, сейчас разговариваем по велоформе. Это примерно как у профи: ищешь спонсоров, делаешь рекламу – и гоняешься. Только здесь речь не о тебе, а о чем-то большем.

– Свои деньги вкидывал?

– Пока нет.

– Что было самым сложным, когда столкнулся с реалиями?

– Очень переживал, что не наберем 15 человек. Много говорил с родителями. Понятно, что просто так 13-летнего ребенка отправлять в Казань из Иркутска или Тюмени никто не будет. У многих была куча вопросов.

– Твое имя открывало двери?

– Самый популярный вопрос: а буду ли я курировать это все? Когда слышали, что да, разговор становился помягче. Был забавный момент, когда созванивались с родителями. Они говорили, что им надо подумать, посовещаться, а ребенок кричал на фоне: отпустите меня! Это так круто. Но и ответственность. Я не хочу разочаровать, когда люди верят и готовы рисковать.

1 сентября академия запускается. Но соберемся мы в августе, чтобы нормально познакомиться. А то если сразу и переезд, и тренировки, и учеба – это много стресса.

– Каким видишь идеальный финал этого проекта?

– Чтобы ребята в 18-20 лет начали выигрывать международные соревнования. Открыть континентальную команду (третья категория UCI, как правило, в таких обкатывается молодежь, участвовать в гонках Мирового тура нельзя – Спортс”). А потом, кто знает, может, дойдем и до проконтинентальной (вторая категория, могут допускаться даже до Гранд-туров – «Джиро», «Тур де Франс» и «Вуэльты» – Спортс”).

Еще я понимаю, что из 15 детей 15 чемпионов не получится. И важно вернуть родителям человека, который развит помимо спорта – с образованием, с дисциплиной, социальной адаптацией. Чтобы, грубо говоря, они потом не в доставке оказались, – сказал Закарин в интервью Спортсу”.

Ильнур Закарин после 10 лет жизни на Кипре вернулся в Челны – поднимать велоспорт. Ого!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoИльнур Закарин
logoсборная России
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