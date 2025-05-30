Жена Роглича рассказала, как их ограбили во время «Джиро»: «Кто-то вломился в наш фургон. Украли ноутбук, телефон, наличные и два кольца»

Жена Приможа Роглича рассказала, как их ограбили во время «Джиро д’Италия».

Инцидент произошел 20 мая в Пизе, где завершился десятый этап веломногодневки.

«Посреди дня кто-то вломился в наш фургон. Они разбили окно, украли спрятанный под кроватью ноутбук и мобильный телефон, который Примож привез мне с Олимпийских игр в Токио, а также немного наличных и два кольца», – рассказала Лора Роглич-Клинц, жена словенского велогонщика.

Семья спортсмена (супруга и двое детей) избежала встречи с грабителями, так как в тот момент находилась в месте проведения соревнований.

«Джиро» проходит с 9 мая по 1 июня. Роглич , представляющий команду Red Bull – Bora – Hansgrohe, шел десятым в общем зачете, но снялся с многодневки после падения на 16-м этапе.