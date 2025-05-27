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Примож Роглич сошел с «Джиро д’Италия» после падения на 16-м этапе

Примож Роглич сошел с «Джиро д’Италия» после падения на 16-м этапе.

Сегодня проходит 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Сообщается, что Роглич, выступающий за команду Red Bull – BORA – hansgrohe, упал на мокрой дороге недалеко от Тренто примерно за 100 км до финиша, после чего сошел с гонки.

Перед сегодняшним этапом словенец занимал 10-е место в общем зачете с отставанием 3 минуты 53 секунды от лидера.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Cycling News
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