Примож Роглич сошел с «Джиро д’Италия» после падения на 16-м этапе.

Сегодня проходит 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Сообщается, что Роглич , выступающий за команду Red Bull – BORA – hansgrohe, упал на мокрой дороге недалеко от Тренто примерно за 100 км до финиша, после чего сошел с гонки.

Перед сегодняшним этапом словенец занимал 10-е место в общем зачете с отставанием 3 минуты 53 секунды от лидера.