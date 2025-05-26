Бурлакова, Лысенко, Евланова и Кирильцев выступят на международном турнире по велотреку в Японии

Российские спортсмены выступят на международном турнире по велотреку в Японии.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

«С 28 мая по 1 июня на олимпийском велотреке в Идзу пройдут международные соревнования, в которых примут участие и российские спортсмены. Вчера в Японию вылетели Яна Бурлакова , Алина Лысенко , Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

Соперничество на этом турнире ожидается серьезным, нашим спортсменам будут противостоять сильные гонщики из Австралии, Китая, Японии, Новой Зеландии, европейцы тоже планировали участвовать в этом турнире.

Яна (Бурлакова) поехала туда в первую очередь для того, чтобы набрать рейтинговые очки, которые необходимы для отбора на чемпионат мира. А Лысенко, Евлановой и Кирильцеву нужна практика», – рассказал Ковпанец.