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«Мне повезло, что я жив». Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс признался в наркозависимости

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс признался в наркозависимости.

45-летний бывший спортсмен рассказал, что он чист последние 12 месяцев и регулярно посещает сеансы терапии. 

«Я был наркоманом. Люди не поймут. Я был под кайфом большую часть времени в течение многих лет.

Я ходил по лезвию ножа. Мне удалось осознать, что у меня огромная проблема, что мне нужно остановиться. Мне повезло, что я жив. 

Мне еще со многим предстоит разобраться, но я уже лучше справляюсь с триггерами. Я более спокоен внутри, и это очень важно», – сказал Уиггинс. 

Он отметил, что с восстановлением ему помог Лэнс Армстронг, предложив оплатить лечение. 

Уиггинс – пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту, четырежды побеждал на треке и один раз – на шоссе. Также он является победителем «Тур де Франс-2012». В 2013 году был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II. Завершил спортивную карьеру в 2016 году. 

В 2024 году компания Брэдли Уиггинса Wiggins Rights Limited была признана банкротом из-за долгов. Сообщалось, что тяжелое финансовое положение Уиггинса может вынудить его продать свои олимпийские медали. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sky News
logoБрэдли Уиггинс
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