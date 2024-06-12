Пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс может лишиться медалей из-за банкротства

Британский велогонщик Уиггинс может лишиться олимпийских медалей из-за банкротства.

В 2020 году компания Брэдли Уиггинса Wiggins Rights Limited объявила о добровольной ликвидации из-за долгов на сумму свыше $825 000 (по текущему курсу).

Одним из кредиторов выступало Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании, задолженность перед ним составила более $398 000.

В 2022 году Уиггинс заключил индивидуальное добровольное соглашение, чтобы рассчитаться с кредиторами, но к 2023 году его долг вырос до $1,27 млн.

По информации The Times, в начале июня 2024 года Уиггинс был официально объявлен банкротом в суде округа Ланкастер. Теперь будут назначены попечители для ликвидации его активов, которые смогут распоряжаться медалями и кубками Уиггинса.

Пол Раус, руководитель отдела по работе с клиентами бухгалтерской фирмы Forvis Mazars, отметил, что подобное произошло с бывшим теннисистом Борисом Беккером.

«Сэр Брэдли Уиггинс — икона британского спорта, и для него оказаться в таком финансовом положении спустя десять лет после своего пика будет крайне печальным падением с небес.

Конфискационный управляющий будет назначен, чтобы ликвидировать его активы, среди которых, возможно, будут медали и трофеи его успешного спортивного прошлого, как это недавно произошло с Борисом Беккером», – заявил Раус.

Уиггинсу 44 года, он является пятикратным олимпийским чемпионом по велоспорту, победителем «Тур де Франс-2012». В 2013 году был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.