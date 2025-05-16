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Велогонщик Бугаенко: «Я подавал на нейтральный статус, но мне отказали. Мне его не дали из-за того, что я удалил некоторые фотографии из соцсетей»

Велогонщик Виктор Бугаенко рассказал, почему ему отказали в нейтральном статусе.

«Я в свое время подавал на нейтральный статус, но мне отказали. Мне его не дали из-за того, что я удалил некоторые фотографии из социальных сетей.

Не знаю, буду ли я подавать повторную заявку, но мне очень хочется поехать куда-нибудь на международные старты и выступить в том же мэдисоне. В командных гонкам россиянам пока запрещено выступать за рубежом», – сказал Бугаенко. 

21-летний спортсмен выступает за петербургскую команду «Локосфинкс». Накануне он победил в прологе многодневки «Пять колец Москвы». 

«Очень хочется побороться за итоговое первое место в генеральной классификации, но здесь очень серьезная конкуренция. У нас здесь очень сильная укомплектованная команда, я буду стараться удержать майку лидера. Но если она перейдет кому-то другому из моей команды, то я тоже буду рад», – добавил Бугаенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
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