Олимпийский чемпион бельгиец Эвенепул принял ислам: «Я открыл для себя веру»
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул начал исповедовать ислам.
«Я открыл для себя религию в прошлом году. Мы много молились вместе с Оуми (женой). Я открыл для себя веру – ислам.
У каждого должны быть свои собственные отношения с верой. Для меня это стало точкой опоры в жизни. И это прекрасно», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Эвенепул.
Ранее велогонщик восстановился после тяжелой травмы. В конце прошлого года он получил многочисленные переломы из-за столкновения с автомобилем.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RMC Sport
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