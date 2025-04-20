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Олимпийский чемпион бельгиец Эвенепул принял ислам: «Я открыл для себя веру»

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул начал исповедовать ислам.

«Я открыл для себя религию в прошлом году. Мы много молились вместе с Оуми (женой). Я открыл для себя веру – ислам.

У каждого должны быть свои собственные отношения с верой. Для меня это стало точкой опоры в жизни. И это прекрасно», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Эвенепул.

Ранее велогонщик восстановился после тяжелой травмы. В конце прошлого года он получил многочисленные переломы из-за столкновения с автомобилем.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RMC Sport
logoРемко Эвенепул
logoсборная Бельгии
велошоссе
религия
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