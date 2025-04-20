Amstel Gold Race. Скельмосе победил, Погачар – 2-й, Эвенепул – 3-й

Маттиас Скельмосе выиграл классическую однодневную велогонку Amstel Gold Race.

Amstel Gold Race

Маастрихт – Берг-эн-Терблиджт, Нидерланды

255,9 км

Профиль/Карта

1. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 5.49,58

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – то же время

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)

4. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 0,34

5. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)

6. Луи Барре (Франция, Intermarche – Wanty)

7. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)

8. Тиш Бенот (Бельгия, Visma | Lease a Bike)

9. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)

10. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost)

11. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG)

12. Тибо Ныс (Бельгия, Lidl – Trek) – 0,49...

17. Алексей Луценко (Казахстан, Israel – Premier Tech) – 3,32