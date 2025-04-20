Amstel Gold Race. Скельмосе победил, Погачар – 2-й, Эвенепул – 3-й
Маттиас Скельмосе выиграл классическую однодневную велогонку Amstel Gold Race.
Amstel Gold Race
Маастрихт – Берг-эн-Терблиджт, Нидерланды
255,9 км
1. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 5.49,58
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – то же время
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)
4. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 0,34
5. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)
6. Луи Барре (Франция, Intermarche – Wanty)
7. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)
8. Тиш Бенот (Бельгия, Visma | Lease a Bike)
9. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)
10. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost)
11. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG)
12. Тибо Ныс (Бельгия, Lidl – Trek) – 0,49...
17. Алексей Луценко (Казахстан, Israel – Premier Tech) – 3,32
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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